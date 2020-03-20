Удлиненный Chevrolet Blazer добрался до дилеров марки

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20.03.2020, 9:35, Новости дня

Американский автогигант General Motors объявил о выходе в продаже удлиненного кроссовера Chevrolet Blazer.

В свою очередь, первые образцы модели уже появились в официальных представительствах марки на китайском рынке. Известно, что обновленный кроссовер имеет увеличенные габариты, отразившиеся на трехрядном исполнении салона с семью креслами. Кроме того, интерьер салона отличается встроенным 10-дюймовым дисплеем, а также улучшенной панелью приборок с сенсорным блоком управления климат-контроля.

Из технических характеристик новой модели Chevrolet Blazer следует отметить 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 230 л.с. мощности. Автомобиль отличается 9-ступенчатой коробкой передач и некоторыми другими опциями. Также известно, что кроссовер получил полный привод.



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