 

Карантин в Украине могут продлить – Ляшко

20.03.2020, 9:31, Новости дня

В Украине будет продлен карантин в случае, если количество случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличится. Об этом в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Мы рассматриваем вариант продолжения карантина. Это не будет секретом. Но это все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины, а также в странах ЕС. Если будет происходить рост [заболеваемости], карантин будет 100% продолжено”, – подчеркнул Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине число заразившихся коронавирусом составляет 26, скончалось три человека. 

Среди заболевших – нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов, который недавно был во Франции.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить до 10 пассажиров. В крупных городах закрыты торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум до 3 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Определился победитель украинского национального отбора на “Евровидение 2020”

24.02 / Способное достроить «Северный поток – 2» судно сменило курс

19.02 / На заседании Генассамблеи ООН 20 февраля обсудят ситуацию на оккупированных территориях Украины

04.02 / Автоновости; В России начали прием заказов на большой кроссовер Cadillac

17.02 / Суд в Германии постановил остановить вырубку леса на месте строительства завода Tesla под Берлином

26.02 / Россия решила остановить авиасообщение с Южной Кореей

18.02 / Начался суд над бывшим главой секретариата экс-губернатора Сахалина

26.02 / Эрдоган подтвердил запрос Анкары на ЗРК Patriot у Вашингтона

05.02 / Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали

14.02 / Лукашенко заявил, что руководство РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybin[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска