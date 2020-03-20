Эксперты назвали конкурентов Hyundai Elantra

20.03.2020, 9:30, Разное

Эксперты автомобильного рынка назвали несколько конкурентов Hyundai Elantra нового поколения. Все они относятся к гольф-сегменту и их можно приобрести на авторынке России.

Открывает список Skoda Octavia. Это транспортное средство очень хорошо зарекомендовало себя и является лидером в C-сегменте на территории РФ по количеству продаж и надёжности в соотношении с ценой. Новое поколение стоит ожидать в конце 2020 года, но даже предыдущие пользуются большим спросом. Аналогичная ситуация и с KIA Cerato. Эта модель пользуется большим спросом среди столичных таксопарков из-за своей остаточной стоимости и высокой надёжности.

Нельзя упускать из виду и Volkswagen Jetta. Седьмого поколения этого седана пока нет на территории России, но в ближайшее время ситуация должна измениться. Toyota Corolla тоже не уступает конкурентам. В 2020 году модель заняла шестое место в номинации «Европейский автомобиль года». Нельзя забывать и о Citroen C4, вот только в последнее время спрос на него снижается, чего не сказать о ещё одном французе в лице Peugeot 408. Он неоднократно занимал высокие строчки в рейтингах самых надёжных машин с пробегом.

Mazda 3 нового поколения обзавелась самыми передовыми системами безопасности и поэтому прекрасно подойдёт любителям безопасной езды. В конце списка оказалась Lada Vesta, которая подходит под стандартны гольф-сегмента и два представителя китайского автопрома: Lifan Solano и Geely Emgrand 7.