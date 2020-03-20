Украине предсказали катастрофические последствия от коронавируса
20.03.2020, 9:30, Новости дня
Политолог Марат Баширов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине и ее последствиях, сообщили СМИ.
Как сообщил Баширов изданию «Украина.ру», Украина является для Евросоюза «костью в горле», из-за чего она точно «выпадет из повестки» дня ЕС.
«Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно», – сообщил Баширов.
При этом он предположил, что в случае отмены антироссийских санкций Киев рискует остаться «с голыми руками».
Он отметил, что в сложившейся ситуации «все думают о том, как спасти свои экономики».
«Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», – сказал Баширов.
Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что «вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны.
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