 

Украине предсказали катастрофические последствия от коронавируса

20.03.2020, 9:30, Новости дня

Политолог Марат Баширов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине и ее последствиях, сообщили СМИ.

Как сообщил Баширов изданию «Украина.ру», Украина является для Евросоюза «костью в горле», из-за чего она точно «выпадет из повестки» дня ЕС.

«Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно», – сообщил Баширов.

При этом он предположил, что в случае отмены антироссийских санкций Киев рискует остаться «с голыми руками».

Он отметил, что в сложившейся ситуации «все думают о том, как спасти свои экономики».

«Поэтому глубина падения экономики и глубина падения торговых отношений будут катастрофическими», – сказал Баширов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман  заявила, что «вирус ненависти» в украинцах может привести к гибели страны.



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