 

Смартфон Vivo S6 5G презентуют 31 марта

20.03.2020, 9:30, Разное

Смартфон Vivo S6 5G официально представят 31 марта. По данным от представителей компании Vivo, устройство будет относиться к среднему ценовому сегменту.
Линейка S получила большую популярность на азиатском рынке благодаря соотношению цены и качества. Пятое поколение смартфонов располагало примечательным дизайном, корпусом из металла, покрытым специальным защитным стеклом и удобным размещением модуля камеры на 4 объектива на задней панели. Дактилоскопический датчик устройства размещался под дисплеем. Новое поколение Vivo S должно обзавестись поддержкой 5G и более мощным процессором.

Экран нового смартфона будет иметь диагональ в 6,4 дюйма. Также разработчики ранее анонсировали увеличение плотности его изображения до 450ppi. Информация о чипе новой версии смартфона отсутствует, но его прошлая вариация работала на основе Snapdragon 712, устанавливаемого вместе с 8 гигабайтами оперативной памяти. В качестве видеоадаптера в устройстве будет использоваться Adreno 616.

За автономность Vivo S6 5G отвечает аккумулятор на 4,5 тысячи миллиампер. Подобный объем батареи стал неким стандартом для смартфонов среднего ценового сегмента, произведенных в Китае. Информация о стоимости устройства будет обнародована непосредственно перед его релизом.



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