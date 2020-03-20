Ученые назвали новые симптомы заражения коронавирусом

20.03.2020, 9:18, Новости дня

Немецкие исследователи проанализировали подтвержденные случаи COVID-19 в стране, и обнаружили ранее неизвестные проявления инфекции. Оказалось, что в какой-то момент люди, зараженные коронавирусом, перестают чувствовать вкус и запахи.

О новых симптомах инфекции сообщили врачи из Германии, которые провели опрос среди пациентов, зараженных COVID-19. Две трети больных заявили, что в какой-то момент они лишались возможности воспринимать запахи и вкус. Подобные сообщения поступали и раньше.

"Первые несколько суток были настоящим кошмаром. Я постоянно чувствовала боль, три дня пролежала в постели. Не могла ничего есть, поскольку просто не ощущала ни запаха, ни вкуса", — говорит жительница Италии Сильвия Ваммачиньо.

В целом, коронавирусная инфекция у большинства пациентов протекает в легкой форме и сопровождается типичными симптомами: кашель, температура и усталость. Но есть нетипичные симптомы, которые проявляются не у всех заболевших.

При этом в разных частях света они разные. Например, в китайском Ухане в разгар эпидемии у трети заболевших отмечалось затрудненное дыхание и сильная боль в мышцах. А каждый десятый страдал диареей. В Германии случаи расстройства пищеварительной системы фиксируются втрое чаще. К этому добавляется и новый симптом — потеря обоняния. Можно, конечно, предположить, что китайцы просто не придавали этому серьезного значения, и не говорили с медиками о потере вкуса. Но это маловероятно.

Немцы описывают случаи, когда мать не могла почувствовать, что ребенку пора менять пеленки. А другие пациенты отмечали, что у них изменилось восприятие пищи. Почему симптомы одной и той же болезни в разных частях света отличаются — врачам еще предстоит выяснить. Что же касается самой потери ощущения вкуса и запаха, то это, скорее всего, связано с нарушением работы клеток легких, которые отчасти отвечают за правильное функционирование слизистых оболочек.

"Это, скорее всего, просто избыточное количество слизи, которая выделяется, или пересыхание. Вирус достаточно селективно поражает клетки легких — альвеоциты. И там начинает свое черное дело. А эти самые альвеоциты ответственны за выделение разного рода сурфактантов и слизи. И да, эти клетки участвуют слизи, но не совсем те самые клетки", — пояснил специалист по молекулярной генетике, кандидат биологических наук Дмитрий Квон.

Большое количество разнообразных симптомов — само по себе опасно. Они могут пустить медиков по ложному следу и не позволить вовремя поставить правильный диагноз. Например, потеря ощущения вкуса характерна для острого вирусного гепатита, молочницы, даже обычной простуды. Это также может случиться при некоторых неврологических нарушениях. А в случае с коронавирусом такое состояние еще и сохраняется довольно долго, обычно в течение нескольких дней.

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Метеовести