 

Под шумок коронавируса: Польша засматривается на Калининградскую область

20.03.2020, 9:18, Новости дня

В Польше предлагают из-за пандемии коронавируса присоединить к себе Калининградскую область.

Издание Gazeta Wyborcza сообщает, что регион оказался в "полуизоляции" после решения закрыть границы. А между тем его жители привыкли делать покупки в польских магазинах.

В комментариях под статьей некоторые поляки стали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — пишет один пользователь. А другой предлагает провести референдум. "Россия нанесет в таком случае массированный удар, ведь это для нее — ключевой регион, она будет удерживать его любой ценой", — ответил им пользователь Ews.

Вместе с тем автор статьи сетует, что запасов в калининградских магазинах хватит на месяц, даже если регион окажется абсолютно изолирован, передает РИА Новости.

 

Странно, что Польша вообще задумывается о присоединении территорий, которые ей никогда не принадлежали. До 1945 года это была территория Германии. По решению Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу и вошла в состав РСФСР.

Польша из-за коронавируса закрыла все границы и не пропускает через свою территорию жителей прибалтийских государств, которые возвращаются из-за карантина. Люди стоят в очередях десятки часов на дорогах, где нет магазинов и туалетов.



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