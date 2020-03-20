 

Через купюры из банкоматов можно заразиться коронавирусом COVID-19

20.03.2020, 9:09, Разное

Эксперты заявили об угрозе заражения коронавирусом COVID-19 через деньги, полученные из банкоматов с функцией кэш-ресайклинга. Поскольку купюры минуют кредитные организации, занимающиеся их обработкой, на поверхности денег в течение продолжительного времени могут оставаться опасные микроорганизмы.
По словам операционного директора «Почта банка» Елены Мохначевой, почти все кассы в банках получают деньги из ресайклинговых банкоматов, обслуживание которых проводят сторонние организации и инкассаторы. Они не имеют специального оборудования для дезинфекции купюр, из-за чего деньги могут оказаться заразными.

Как пишет информационный портал «Народные Новости России», сегодня специалисты рассматривают возможность оснащения ресайклинговых банкоматов оборудованием для обработки купюр ультрафиолетом. Но на модернизацию всех банкоматов подобного типа может уйти значительное количество времени.



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