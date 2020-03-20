Российские учёные не выявили связи между коронавирусом и мужским бесплодием

20.03.2020, 9:09, Разное

Российские учёные в области вирусологии и урологии не выявили взаимосвязи между коронавирусом и мужским бесплодием. Специалисты говорят, что патогены на последней стадии заболевания могут провоцировать воспаление тканей яичек, однако негативное влияние на репродуктивную функцию на данный момент не имеет подтверждения.

Ситуация с пандемией коронавируса провоцирует панические настроения, которые подкрепляются неправдивой информацией в Сети. Так, некоторое время назад появились данные о том, что мужчинам, проживающим в китайской провинции Хубэй и излечившимся от коронавируса COVID-19, предписано пройти проверку на бесплодие, так как болезнь якобы отрицательно отражается на репродуктивной функции.

Эта информация основывалась на исследованиях, проводимых после вспышки SARS, в РФ обозначавшейся как атипичная пневмония. Тогда у мужчин, умерших от вируса, учёные из Китая обнаружили воспаление тканей яичек. При этом, как говорит Дмитрий Еникеев, заместитель руководителя Института урологии Сеченовского университета, ни у одного из выздоровевших симптомов воспаления и тяжёлых повреждений семенников зафиксировано не было. То есть, изменения в тканях возникали в терминальной стадии и то же самое, вероятно, происходит у инфицированных новым коронавирусом.

Павел Волчков, руководитель лаборатории МФТИ, объясняет, что проведённое китайскими коллегами исследование не подтвердило влияние SARS на репродуктивные функции мужчин. Относительно COVID-19 связи между бесплодием и вирусом также не выявлено, но для полного исключения рисков следует всё же наблюдать за людьми, излечившимися от коронавируса, пишут «Известия».