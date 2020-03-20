 

В Сети появилось видео с поющими в инвалидных колясках Пугачёвой и Леонтьевым

20.03.2020, 9:09, Разное

На одной из фан-страниц Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой в Instagram появилось видео, в кадрах которого певица с Валерием Леонтьевым исполняют песню сидя в инвалидных колясках. Архивный ролик в Сети опубликован в честь дня рождения исполнителя, отметившего 19 марта 71-летие.
В видео Пугачёва и Леонтьев с ногами, укутанными клетчатыми пледами, с тростями в руках и в инвалидных колясках, на одном из музыкальных мероприятий в дуэте исполняют песню «Поздно». На сцену исполнителей вывезли коллеги. Примадонне помогал муж Максим Галкин, а вот за спиной Леонтьева можно увидеть Баскова.

В ходе номера звёзды показали, что с ними на самом деле всё хорошо, встав с колясок и продолжив петь уже стоя на сцене. В подписи к ролику администраторы фан-страницы Аллы Борисовны написали слова поздравления имениннику, пожелав здоровья, вдохновения и ещё много лет радовать поклонников своим творчеством.

В комментариях к посту большинство фолловеров также поздравляют Валерия Яковлевича с днём рождения. Подписчики желают «легенде российской эстрады» новых идей и хитов, долгих и счастливых лет жизни. Некоторые отмечают, что обнародованный ролик получился забавным, позитивным и поднимающим настроение, а любимые исполнители в дуэте выглядят «гармонично и потрясающе».



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / Мнение: О несгибаемом и смелом национальном лидере Северной Кореи

26.02 / Психоделический клип Светланы Лободы на песню «Новый Рим» напугал поклонников

15.02 / Мнение: Почему люди хорошо работают

09.02 / Мнение: Письмо: “И чахну, и чахну”

14.02 / В Китае найден эффективный способ борьбы с коронавирусом

14.03 / Названы шесть способов для продления срока службы батареи EV

16.03 / Мнение: Костюм чумного доктора в Средневековье – все продумано

17.03 / Специалисты рассказали о предсказывающих судьбу народных приметах

13.03 / В Томске водитель отечественного авто наехал на ребенка

07.03 / В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска