В Сети появилось видео с поющими в инвалидных колясках Пугачёвой и Леонтьевым

20.03.2020, 9:09, Разное

На одной из фан-страниц Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой в Instagram появилось видео, в кадрах которого певица с Валерием Леонтьевым исполняют песню сидя в инвалидных колясках. Архивный ролик в Сети опубликован в честь дня рождения исполнителя, отметившего 19 марта 71-летие.

В видео Пугачёва и Леонтьев с ногами, укутанными клетчатыми пледами, с тростями в руках и в инвалидных колясках, на одном из музыкальных мероприятий в дуэте исполняют песню «Поздно». На сцену исполнителей вывезли коллеги. Примадонне помогал муж Максим Галкин, а вот за спиной Леонтьева можно увидеть Баскова.

В ходе номера звёзды показали, что с ними на самом деле всё хорошо, встав с колясок и продолжив петь уже стоя на сцене. В подписи к ролику администраторы фан-страницы Аллы Борисовны написали слова поздравления имениннику, пожелав здоровья, вдохновения и ещё много лет радовать поклонников своим творчеством.

В комментариях к посту большинство фолловеров также поздравляют Валерия Яковлевича с днём рождения. Подписчики желают «легенде российской эстрады» новых идей и хитов, долгих и счастливых лет жизни. Некоторые отмечают, что обнародованный ролик получился забавным, позитивным и поднимающим настроение, а любимые исполнители в дуэте выглядят «гармонично и потрясающе».