 

Кабмин предоставил налоговую отсрочку до 1 мая компаниям из области культуры и спорта

20.03.2020, 9:08, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. информирует пресс-служба российского кабинета министров.

«ФНС РФ обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии», – передает ТАСС текст поручения.

Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями, с которыми они столкнулись из- за пандемии нового коронавируса.

Напомним, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом и поручил до конца дня вторника, 17 марта, подготовить план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.



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