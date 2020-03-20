Аналитики предсказали падение нефти до 5 долларов за баррель

20.03.2020, 9:08, Новости дня

Мировые цены на нефть могут продолжить снижаться и достигнуть отметки в 5 долларов за баррель, считают опрошенные Bloomberg аналитики.

После падения на 60% в этом году до самого низкого уровня с 2003 года цены будут снижаться до 20 долларов за баррель или ниже, приводит агентство Bloomberg результаты опроса трейдеров из нескольких крупнейших мировых нефтяных компаний. Соответствующий прогноз дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов, передает РИА «Новости».

Аналитики из Goldman Sachs и Citigroup также ожидают, что в ближайшие месяцы цены будут продолжать снижаться. Ранее Bloomberg сообщало, что Goldman Sachs видит падение стоимости барреля нефти до 20 долларов.

«Citigroup не исключает сценария, при котором во втором квартале стоимость нефти марки Brent составит в среднем 17 долларов за баррель или ниже, а в некоторых случаях средний показатель составит 5 долларов за баррель», – приводит агентство мнение аналитиков банка.

Часть опрошенных экспертов также считает, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители больше не смогут получать прибыль, что вынудит их остановить добычу и прекратить поставки.

Некоторые трейдеры сравнивают минимальную цену со стоимостью производства американской сланцевой нефти.

«WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около 20 долларов», – сообщил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Чжан Чэньфэн. По его мнению, цены на сырье за месяц могут достичь 15 долларов.

Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли более чем на 3%. До этого стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу нефти. Кроме того, сообщалось, что американская сторона заговорила о введении санкций против РФ в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.