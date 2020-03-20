Рубль вновь преодолел “психологический порог”

20.03.2020, 9:01, Разное

Российский рубль вновь подешевел к доллару и евро после незначительного укрепления. Ослабление российской валюты происходит на фоне обвала нефтяного рынка и пандемии коронавируса COVID-2019.

Накануне финансовые аналитики признали рубль одной из самых нестабильных валют в мире. Он занял второе место в антирейтинге после мексиканского песо. В четверг отечественная валюта вновь превысила “психологический порог” в 80 единиц за доллар. Официальный курс рубля на 20 марта 2020 года составляет: 80,15 за доллар и 87,26 за евро.