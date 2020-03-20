 

Росгвардия получила новые машины со спецсвязью

20.03.2020, 8:53, Новости дня

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») поставил Росгвардии первую партию машин связи, способных передавать секретную информацию, сообщили в пресс-службе холдинга.

Один комплекс включает в себя устройства, способные организовать спутниковые, радиорелейные, радио- и проводные каналы связи, а также использовать для организации GSM и LTE каналы.

«Разработка позволяет обеспечить должностных лиц пункта управления автоматической телефонной связью, видеоконференцсвязью, передачей данных как в секретном, так и в защищенном сегментах сети с возможностью доступа к единому информационному пространству войск», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

В качестве транспортной базы используется полноприводный КАМАЗ, обладающий высокой проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности.

«Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только группой аппаратных или ранее в полевых условиях вообще не реализовывалась. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства», – рассказали в «Росэлектронике».

Комплексная аппаратная связи разработана Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику») во взаимодействии с Главным управлением связи Федеральной службы войск национальной гвардии России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / PMI сферы услуг Японии в январе достиг максимума за четыре месяца

13.02 / Оставившего детей в Шереметьево мужчину задержали

06.03 / На реализацию нацпроектов в Приангарье выделили 81 млрд рублей

18.02 / Звезду “Альфа-дог” Паркхерст покусали собственные собаки

04.02 / ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

19.03 / Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае впервые упало до нуля

06.02 / 14 пострадавших: в Иерусалиме машина врезалась в группу военнослужащих

17.02 / Сингапур снизил прогноз роста ВВП на 2020 год на фоне вспышки коронавируса

10.02 / Коболев о вероятности продления контракта с ним: Естественно, я это обсуждал с несколькими людьми из власти

09.02 / Посольство РФ в Чехии уточнило данные по ДТП с автобусом с детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска