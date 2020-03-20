Росгвардия получила новые машины со спецсвязью

20.03.2020, 8:53, Новости дня

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») поставил Росгвардии первую партию машин связи, способных передавать секретную информацию, сообщили в пресс-службе холдинга.

Один комплекс включает в себя устройства, способные организовать спутниковые, радиорелейные, радио- и проводные каналы связи, а также использовать для организации GSM и LTE каналы.

«Разработка позволяет обеспечить должностных лиц пункта управления автоматической телефонной связью, видеоконференцсвязью, передачей данных как в секретном, так и в защищенном сегментах сети с возможностью доступа к единому информационному пространству войск», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

В качестве транспортной базы используется полноприводный КАМАЗ, обладающий высокой проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности.

«Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только группой аппаратных или ранее в полевых условиях вообще не реализовывалась. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства», – рассказали в «Росэлектронике».

Комплексная аппаратная связи разработана Рязанским радиозаводом (входит в «Росэлектронику») во взаимодействии с Главным управлением связи Федеральной службы войск национальной гвардии России.