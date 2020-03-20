Мнения: РФ пора забрать свое у Украины и Прибалтики

20.03.2020, 8:48, Новости дня

Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию свою заграничную собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик. Но есть страны, где эта процедура еще не завершена. Так недавнее заявление президента РФ Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация.

Почти все страны бывшего СССР уже перерегистрировали на Россию свою заграничную собственность в обмен на то, что РФ выплатила долги республик. Но есть страны, где эта процедура еще не завершена. Так недавнее заявление президента РФ Владимира Путина прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация.

Возникает вопрос, к чему вообще была поднята эта тема? Понятно, речь шла о поправках в Конституцию, конкретно – о той, что регламентирует правопреемственность от СССР. Но если глубже копнуть вопрос правопреемственности, может оказаться, что РФ вполне себе вправе унаследовать не только долги и заграничную собственность Союза.

По поводу долгов можно долго спорить, а нужно ли было выплачивать общие долги за всех? Тем более, что, чего греха таить — большая часть занимаемых финансов шла на развитие отнюдь не РСФСР, а как раз тех республик, которые сегодня пытаются перекричать друг друга в антироссийских заявлениях, например, в Прибалтику. Или на Украину, которая сегодня вновь заявляет о том, что имеет право на наследие СССР, так как не подписывала так называемый «нулевой вариант» в 1993 году, согласно которому все республики признавали Россию единственным владельцем собственности и единственным ответственным за долг Советского Союза.

Еще в 1991 году республики тогда еще существующего СССР подписали меморандум, по которому все, кроме Прибалтики, согласились гасить долг Советского Союза пропорционально. Получилось, что на долю РФ досталось 60% долга (и столько же — собственности СССР за рубежом), 16 – Украине, 4 – Белоруссии, и т.д. В 1993-м Москва изъявила желание взять на себя весь долг, и весь мир, по словам Путина, был счастлив. Запад – потому, что теперь мог рассчитывать на получение сразу всего долга от одного платежеспособного должника, а не выбивать его десятилетиями со всяких недогосударств, а республики – что с них сняли непосильную ношу. Таким образом, РФ стала претендовать и на сто процентов загрансобственности СССР.

В итоге весь долг был погашен, однако нашлись те, кто с этим не согласился. Парламент Украины «нулевой вариант» так и не ратифицировал, несмотря на парафирование его президентом. То есть получается идиотская ситуация: Россия, не дожидаясь этой ратификации, которая тогда выглядела вопросом времени, выплатила за Украину ее 16 процентов, а Украина требует свою долю собственности, но не долга. Видимо, раньше в Москве рассчитывали на адекватность украинского руководства, на то, что проблема в итоге утрясется. Разумеется, после Майдана рассчитывать на это было бы глупо, ибо Киев взял курс на конфронтацию с Москвой везде, где это только возможно.

Понятно, что претендовать на то, что находится на территории России, они никак не могли, а вот наложить руки на загрансобственность они все эти годы активно пытались, зачастую, небезуспешно. Доходило до того, что Украине передавали уже перерегистрированные на Россию активы, а кое-что из-за нерешенности судебных тяжб так и осталось собственностью СССР – уже почти 30 лет, как несуществующего государства.

Впрочем, они пытались претендовать и на внутрироссийкую собственность. Еще в 1992-м году тогдашние киевские власти требовали предоставить им доступ к Алмазному фонду. Казалось бы, эпоха маразма прошла – ан, нет, совсем недавно лидер нацистской партии «Свобода» (организация запрещена в РФ) Олег Тягнибок, рассуждая о «компенсациях» за якобы «оккупацию», заявил, что Украина претендует на часть Алмазного фонда России, доставшегося ей от СССР. То есть выздоровления пациента не произошло, болезнь только прогрессировала.

Конечно, никто всерьез требования прибалтийских карликов и стремительно догоняющей их в деле переписывания истории и реабилитации нацизма Украины воспринимать не будет ни в России, ни в мире. Но даже «белый шум» может раздражать, становясь навязчивым.

Полагаю, не просто так Путин упомянул Украину в качестве примера стран, с которыми до сих пор не решили проблему с советскими долгами. И даже сумму назвал — 16 миллиардов (скорее всего, долларов) — астрономическая для Украины сумма. Это как бы намек.

Впрочем, если уж президент так толсто намекает, то мы, простые граждане, можем выразиться и более прямо.

Это касается как раз Украины, которая считает, что может всех обмануть, и стран Прибалтики, которые вовсе «соскочили с поезда», заявив, что советский период был «оккупацией», и они никому ничего не должны.

И ладно бы они молчали в тряпочку и не провоцировали Россию. Так нет же, именно эти страны сегодня являются гнойным нарывом русофобии. Мало того, что они своих долгов не признают, так еще и настаивают на том, что РФ им должна.

Считаться хотите? Давайте.

По словам российского посла в Литве Александра Удальцова, республика вошла в состав СССР небольшой сельскохозяйственной страной, в которой более трети населения были задействованы в аграрной сфере, а вышла промышленно развитым государством. Всего за пятьдесят лет Советский союз вложил в Литву 72 миллиарда долларов, в стране были построены жилые дома, химические и нефтехимические предприятия, дороги, электростанции.

В частности, была построена Игналинская АЭС, Каунасская электростанция, современный Клайпедский порт, судостроительный завод «Балтия», скоростная дорога «Вильнюс-Каунас», единственное в Прибалтике предприятие по переработке нефти Мажейкяйский НПЗ, станкостроительный завод «Жальгирис», электротехнический «Эльфа», Кедайняйский химзавод, Йонавский завод минеральных удобрений, завод азотных удобрений «Азот» и многое другое.

Весь Союз пользовался продукцией «ВЭФ», «Радиотехники», «РАФ», Рижского вагоностроительного завода. Союз построил в Прибалтике порты, железнодорожные и автомобильные дороги, по качеству занимавшие первое место в СССР. Я уж молчу про то, что Прибалтику когда-то Петр купил у Швеции за деньги. Они же любят поднимать из архивов исторические договора. Так и мы можем.

А что Украина? А Украина была второй после РСФСР республикой по экономическому развитию. Украина на момент выхода из Союза – это примерно треть от населения РСФСР и та же треть по размеру ВВП. 14 ГРЭС, пять АЭС, промышленный и угольный комплекс в Донбассе и Днепровском буроугольном бассейне, «Южмаш», «Антонов», Николаевский судостроительный завод, Запорожсталь», «Азовсталь», «Криворожсталь», «Днепроспецсталь», ЗАЗ, КРАЗ, множество построенных нефтепроводов и знаменитая украинская ГТС, вокруг которой все годы независимости ведутся «газовые войны», уникальные наукоемкие производства.

Конечно, как в Прибалтике, так и на Украине большая часть советского наследия уничтожена, но кто в этом виноват? Россия? А то, что осталось, приносит существенную прибыль, благодаря которой республики до сих пор живут, не построив ничего своего.

И, между прочим, все это были всесоюзные стройки, которые создавались трудом всех советских людей и оплачивались из общего бюджета. Так что, по-хорошему, было бы справедливо объявить все это общесоюзной собственностью и разделить пропорционально вкладу республик.

Но РФ на это не пошла, практически подарив все это новым государствам, заодно и взяв на себя все их долги. И вместо того, чтобы радоваться (а большинство и радуется, кроме упомянутых Украины и Прибалтики), они еще заикаются о компенсациях и пытаются претендовать на общесоветскую собственность за рубежом.

Так что – хотите поделить внешнюю собственность СССР? Хорошо. Но сначала давайте про долги поговорим. А потом продолжим про остальное.

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