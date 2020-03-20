Трамп отказался мстить за атаку базы в Ираке из-за ситуации с COVID-19 в Иране

20.03.2020, 8:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп из-за ситуации с коронавирусом в Иране отказался от жесткого ответа на новую атаку на базу западной коалиции в Ираке, за которой, по мнению Вашингтона, стоит поддерживаемая Тегераном группировка «Катаиб Хезболлах», сообщили СМИ.

Как передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников, на прошлой неделе в ходе совещания с советниками по безопасности Трамп выразил озабоченность в связи с тем, что в случае жесткого ответа Тегерану в такое время США будут «выглядеть плохо», учитывая непростую ситуацию в Иране. Официально Белый дом эту информацию не комментировал, передает РИА «Новости».

Напомним, 11 марта военная база «Кэмп-Тадж» в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство*» (организация запрещена в РФ), подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск), погибли, по предварительной информации, два американца и один британец.