Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев

20.03.2020, 8:48, Новости дня

Количество заражений новым коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев, свыше 8,7 тыс. человек скончались, сообщили в ВОЗ.

Об этом информирует РИА «Новости».

При этом ранее газета South China Morning Post сообщила, что на утро пятницы, 20 марта, в мире насчитывалось 233 тыс. 838 человек, инфицированных новым коронавирусом, число жертв инфекции достигло 9,840 тысяч, поправились более 85 тыс. человек. Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, передает «Интерфакс».

По данным газеты, за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся – на 1 тыс. человек.

В Италии в четверг зафиксировано 3,405 тыс. смертельных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 428 больше, чем за среду. Она по числу жертв превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,248 тыс. человек. Число инфицированных в Италии достигло 41,035 тыс. человек.

Напомним, в РФ уже начаты испытания вакцины против коронавируса. Также в четверг в Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в РФ коронавирусу готовят суровое испытание.