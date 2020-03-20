Эксперты: Apple Car и Android Auto опаснее алкоголя

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20.03.2020, 8:30, Разное

Эксперты установили, что информационно-развлекательные системы Apple Car и Android Auto опаснее алкоголя. Из-за них у водителя значительно снижается время реакции и он не следит за обстановкой на дороге.
В ходе исследования проверялись несколько взаимодействий с информационно-развлекательной системой. В первом случае человек использовал тачскрин, а во втором пользовался исключительно голосовым вводом. Третий сценарий исключал отвлечение водителя на работу с мультимедиа.

В итоге оказалось, что самым опасным является именно управление посредством сенсорного ввода. В этом случае водитель вовсе не следит за обстановкой на дороге и ему требуется гораздо больше времени для принятия решения в экстренной ситуации. Схожий сценарий и с голосовым помощником, так как испытуемые всё равно отвлекались на экран. Причём по уровню концентрации водители, употреблявшие алкоголь, демонстрировали куда лучшие показатели чем те, кто отвлекался на Apple Car или Android Auto.

Учёные объяснили, что в Европе около 30% всех аварий происходит из-за невнимательности водителей, взаимодействующих со смартфоном или системами мультимедиа в автомобиле во время движения. Таким образом, они намерены передать новые данные в правительство, чтобы на законодательном уровне ввести специальные ограничения для Apple Car и Android Auto во время движения, что поможет снизить количество ДТП.



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