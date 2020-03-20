«Жукопад» – В Башкирии выпал снег с живыми жуками

20.03.2020, 8:29, Разное

В Учалинском районе Башкирии выпал снег с живыми насекомыми. Видео из села Миндяк прислал местный мобильный репортёр. Как сообщает автор ролика, вместе с осадками на земле оказались тысячи живых жуков.

На кадрах видно, что снег буквально усеян маленькими существами черного цвета. То, что они ползают, хорошо видно под лупой. Народный корреспондент отмечает, что до этих насекомых в селе не было. Что послужило причиной «Жукопада» — неизвестно.