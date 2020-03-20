 

Вселенский патриархат распорядился прекратить богослужения до конца марта – коронавирус

20.03.2020, 8:24, Новости дня

Вселенский патриархат приказал всем своим епархиям прекратить проведение служб и обрядов до конца марта в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в коммюнике от 18 марта, опубликованном на странице патриархата в Facebook.

“На весь мир провозглашаем наше церковное решение об обязанности прекратить все богослужения, мероприятия и обряды, за исключением частной молитвы в открытых церквях, до конца марта. Это ограничение может быть позже пересмотрено в соответствии с развитием пандемии, вызванной вирусом”, – сказано в документе.

Монастыри продолжат работу, но въезд на их территорию посетителей и паломников запрещается.

Константинопольская церковь настоятельно призывает православных ограничить поездки и оставаться дома.

CommuniquéAs this Coronavirus crisis continues to spread and intensify on a global scale, the Ecumenical Patriarchate…

Posted by Ecumenical Patriarchate on Kolmapäev, 18. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.



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