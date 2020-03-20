Реальные истории о вампирах Сербии

20.03.2020, 8:23, Разное

В наше время вампиры стали героями бесконечных фильмов, книг и сериалов, в которых они в основном выступают в романтизированной или героической версии.

Реальные исторические рассказы о вампирах куда менее приглядные, особенно те, которые пришли с Балканского полуострова, а точнее из Сербии.

В балканском фольклоре изобилие вампирских баек и традиций, даже считается, что само слово "вампир" пришло именно из сербско-хорватского языка, в котором оно распространилось с начала 1700-х годов (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Несколько сербских историй о вампирах очень хорошо задокументированы и по видимому происходили в реальности. Правда сложно сказать с чем именно столкнулись люди, может быть за вампиров они принимали кого-то с редким заболеванием или там было что-то еще.

Одна из таких историй утверждает о вампире по имени Петар (Питер) Благоевич, который жил в начале 18 века в маленьком изолированном поселении Кисолава где-то в центральной части Сербии. Пока он жил, он ничем не отличался от других крестьян и считался скромным и работящим человеком. В 1725 году он умер и был захоронен на местном кладбище.

Спустя несколько дней после этого в домах рядом с кладбищем стали умирать люди и причина их смерти долго оставалась непонятной. Человек внезапно заболевал, становился все слабее и слабее и в конце концов умирал. И все это происходило в течении всего одного дня!

Потом кто-то из больных успел рассказать, что ночью к нему в дом пришел покойный Благоевич, он напал на него и выпил его кровь. Спустя еще пару дней о том же самом рассказали и другие заболевшие. Некоторым из них удалось выжить после нападения, однако они еще долго были слабыми и находились на грани смерти.

История стала еще более понятной, когда жена покойного Благоевича пояснила людям, что ночью в ее дом стучался ее умерший муж и требовал вернуть ему его старую обувь. Также Благоевич напал на своего же сына и убил его, выпив его кровь.

Подобных случаев стало очень много и наконец люди решили, что с этим надо бороться. Они позвали местного викария и попросили его вскрыть могилу Благоевича. К этой группе присоединился и австрийский провизор Фромбалд, которого послали сюда, когда начались все эти странные убийства.

Когда большая толпа людей пришла на кладбище и откопала гроб Благоевича, все были шокированы увиденным. Покойный лежал в гробу без малейших признаков разложения, хотя с даты похорон прошло более 2 месяцев. Его волосы и ногти при этом казались более длинными, а из его рта текла яркая свежая кровь.

Напуганый этим видом священник начал втыкать в тело вампира колья и у Благоевича отовсюду бурно потекла кровь, даже из глаз, носа и ушей. Потом остатки вампира сожгли до пепла и больше в этой деревне никто не умирал от ночных нападений.

Этот случай был подробно описан тем самым провизором Фромбалдом и его доклад сейчас рассматривается как первое документальное доказательство существования веры в вампиров в Восточной Европе.

История о Благоевиче также появлялась в европейских газетах, к примеру в австрийской "Wienerisches Diarium", что вызвало у множества людей большой интерес к вампирам, а также породило вампирскую панику, когда многих похороненных людей начали подозревать в вампиризме. По всей Сербии в том числе массово вскрывали подозрительные захоронения.

А через пару лет после истории с Благоевичем в Сербии стали рассказывать байки о новом вампире. Этого человека звали Арнольдом Паоле (Арнаут Павле), он был сербским солдатом австрийской армии и в 1727 году вернулся со службы в родную деревню Медуена.

Там он вскоре после возвращения пояснил селянам странную историю о том, что на него напала какая-то нежить и покусала его прежде, чем ему удалось ее уничтожить. Селяне посмеялись над историей, посчитав ее просто выдумкой, тем более что выглядел Паоле вполне нормально и далее жил самой обычной жизнью. Правда недолго.

Однажды он упал с высокой копны во время работы на поле и сильно ударился головой. Через несколько дней он умер и был похоронен на местном кладбище. А спустя месяц местные жители начали рассказывать страшилки о том, что покойный Паоле вылезает из своей могилы и бегает по округе, стараясь прятаться в тени. Его повадки при этом были совсем дикими и напоминали поведение животного.

Тут все сразу вспомнили байку про нападение на Паоле нежити и решили, что Паоле покусал вампир и что он теперь сам превратился в вампира. А потом в округе начали один за другим умирать люди. Их тела находили полностью обескровленными.

Всего тут было убито четыре человека, прежде чем селяне пошли на кладбище и отрыли могилу Паоле. Как и с Благоевичем, труп Паоле выглядел удивительно свежим, словно был захоронен лишь вчера. Его рот тоже был полон крови.

Когда труп Паоле пронзили деревянным колом, труп начал корчиться словно в судорогах, а потом из его рта полилось огромное количество кровавой жидкости. Он затих лишь когда его обезглавили. Потом останки были сожжены до тла.

Когда селяне расправились с вампиром, они раскопали могилы его четырех жертв и тоже сожгли их тела до пепла. После этого все выдохнули с облегчением, считая, что в деревне теперь будет безопасно. Они конечно заблуждались.

Прошло несколько месяцев, наступила зима 1731 года и деревня Медуена снова была охвачена террором. Странная быстротечная болезнь охватила жителей деревни. Они непонятным образом заболевали, сильно слабели, а потом умирали в течении всего нескольких дней. Всего в ту зиму тут погибло около десятка человек.

Разгадка появилась, когда некая женщина по имени Миликам, которая была первой заболевшей, призналась в том, что съела мясо овцы, на которую нападал вампир Паоло. Потом еще один заболевший по имени Стан признался в том, что когда расправлялись с трупом Паоло, он измазал пальцы в его крови и помазал себе на лоб, в ошибочной попытке защитить себя.

Чеснок считается одним из средств для отпугивания вампиров

Жители деревни выкопали два трупа первых умерших от "болезни" и сожгли их, но этого оказалось недостаточно, пошли слухи, что все остальные умершие от "болезни" тоже стали вампирами и теперь бродят по ночам в поисках жертв.

Одним из них был 16-летний подросток по имени Милое, который якобы на следующую ночь после своих похорон напал на девочку.

"Девочка по имени Станочка, дочь Хейдук Йотуцо, которая легла спать в полном здравии, проснулась в середине ночи и стала кричать и говорить, что Милое, который был мертв уже 9 недель, приходил к ней во сне и хотел задушить ее. С того момента она стала вялой и через три дня умерла. Тело Милое было эксгумировано и было признано вампиром", – сообщалось в неком документе.

После этого были выкопаны и уничтожены тела всех умерших заболевших и их умерших жертв, в общей сложности около 40 человек. Из них 17 тел были признаны вампирами на основании их внешнего вида. Эти тела были тщательно обезглавлены, а потом сожжены. Все события были задокументированы и подтверждены несколькими армейскими хирургами, в том числе полковым хирургом Йоханнесом Флюкингером.

Официально причина странной болезни и второй вспышки вампиризма так и не получили объяснения, однако считается, что когда Паоло нападал на овец и коров, то люди, которые потом ели мясо этих овец и пили коровье молоко, тоже были заражены.

Случай Арнольда Паоле также интересен тем, что он был не только задокументирован австрийским правительством, но и расследованием его занимались австрийские специалисты. И после него вампирская истерия охватила уже всю Европу на последующие два века.

В 18 веке в Сербии жил еще один легендарный вампир – Сава Саванович. При жизни он был обычным продавцом скота, при этом жил одиночкой, как отшельник. Это случилось после того, как он приставал к молодой женщине, а она отвергла его любовь.

Однажды он все-таки женился на другой женщине, однако в его сердце все еще жила любовь к первой. Он начал преследовать ее, а в какой-то момент и вовсе напал и убил в попытке отомстить за отказ. Разгневанные селяне в ответ напали на Саву, избили его до смерти, а когда он умер, то закопали его труп прямо там же, где он и лежал.

После этого по ночам то один то другой житель стал видеть как фигура похожая на Савановича бродит по окрестностям. Пошли слухи, что он стал вампиром, а когда его могилу раскопали, там было пусто. Жена Савановича при этом куда-то пропала, а потом стали говорить, что сам Сава и его жена обосновались в изолированном лесном месте, неподалеку от водной мельницы.

В последующие годы многих из тех, кто ходил молоть зерно на эту мельницу, находили мертвыми и с укусами на теле.

История Савы Савановича куда хуже документирована, чем предыдущие случаи, поэтому многое тут опирается на слухи и народный фольклор. При этом он почему-то стал самым известным сербским вампиром, регулярно появляясь в фильмах и книгах.

Считается, что Саванович жил в отдаленной деревне Зарожье (Zarožje) и местные жители настолько до сих пор бояться его, что в их домах повсюду висят пучки с чесноком и расставлены колья из боярышника. Другие поселения смеются над этим, но у местных жителей все очень серьезно.