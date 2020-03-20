Руководство: Как спастись от японского туалетного призрака

20.03.2020, 8:23, Разное

Японцы любят привидения, их культура и фольклор насыщены историями о призраках, живущих в разнообразных местах.

Сверхъестественные демоны и монстры под названием ёкаи могут обитать даже в священных храмах и неудивительно, что даже существует призрак, посещающий исключительно татами (ковер для борьбы дзюдо).

Поэтому не вызывает удивления, что и в японских туалетных комнатах живут призраки. Ниже мы расскажем о некоторых из них и как полагается себя вести, чтобы он вас не убил и не покалечил.

Одни из самых известных и пугающих рассказов о туалетных призраках Японии являются истории об Ака Манто, оно же Красный плащ или Красная накидка. Это существо выглядит как человек в красном развевающемся плаще, но вместо лица у него жуткая маска (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Оно регулярно появляется в общественных туалетных комнатах, в том числе в школьных, и чаще всего в женских. А когда он возникает в воздухе перед вами, то не нападает (сначала), а произносит безобидную фразу "Вы хотите красную бумагу или синюю?"

На самом деле это просто иллюзия выбора, потому что Красный плащ все равно убьет вас, какую бы бумагу вы не выбрали. Если вы скажете, что выбираете красную, она забьет вас до смерти или сдерет кожу с вашей спины, и умирая вы будите залиты красной кровью. Если скажете, что синюю, он задушит вас своим плащом или вытянет из вас всю кровь, пока вы буквально не посинеете.

Можно постараться запутать его и назвать какой-либо другой цвет, но тогда он просто убьет вас иным способом, при котором ваша кожа приобретет нужный оттенок. Если же такое покажется для Красного плаща трудной задачей, то он схватит вас и унесет в загробный мир живьем.

Тем ни менее есть один способ остаться живым и невредимым после встречи с Красный плащом, надо просто игнорировать его и вести себя так, как будто вы его вообще не видите. Это может быть трудно сделать, когда эта тварь буквально нависает прямо над вами, но тут уж все зависит от вашего самообладания.

Легенды об Ака Манто ходят как минимум с 1930 года и известны практически во всех регионах Японии с небольшими отличиями в деталях. Так в одном случае Ака Манто носит красное кимоно без рукавов, в другом спрашивает вас не про бумагу, а плащ какого цвета вы хотите.

Есть также несколько историй от выживших людях, которые подаются как совершенно реальные и в которых рассказывается о том, что они в самом деле сталкивались при посещении туалета с чем-то жутким в красной одежде. Все эти истории происходили, когда люди посещали общественный туалет поздно вечером или вообще ночью, когда там больше не было иных посетителей.

Другой японский туалетный призрак не столь страшен с виду как Ака Манто, но тоже достаточно жуткий. Это так называемая "Ханако из туалета", про которую в 2013 году вышел одноименный японский фильм ужасов.

Ханако появляется в виде молодой девушки, одетой в платье устаревшего фасона и с такой же устаревшей прической. Как и Ака Манто, Ханако может являться сама по себе, но ее также можно вызывать специально, как американскую Кровавую Мэри.

Чтобы вызвать Ханако, надо войти в школу, подняться на 3 этаж, зайти в туалет для девочек и подойти к 3 кабинке. Потом надо 3 раза постучать в дверь кабинки и спросить "Вы там Ханако-сан?". Если призрак там, в ответ вы получите "Да, я здесь".

К счастью, Ханако не известна причинением вреда людям, она просто пугает всех своим внешним видом. В крайнем случае она может хватать людей своими призрачными руками. Поэтому чтобы избежать Ханако, в первую очередь не пытайтесь ее вызвать, даже просто в шутку.

Легенда о Ханако ведет свое начало от случая, когда во время Второй Мировой при бомбежке города одна девочка-школьница спряталась в уличном школьном туалете и ее завалило насмерть осколками, когда в туалет попала бомба. После этого ее душа так и не смогла найти покой и теперь она может появляться в любом туалете страны.

В Японии Ханако имеет культовый статус и очень популярна в комиксах-манге, аниме и кино.

А теперь перейдем к призраку под именем Касима Рейко, считается, что это беспокойный дух молодой девушки, которую при переходе железнодорожный путей насмерть сбил и разрезал пополам поезд.

С тех пор Рейко по каким-то непонятным причинам начала появляться в женских общественных туалетах, при этом всегда в виде безногой верхней половины тела, передвигающейся с помощью рук. Двигается она при этом очень жутко, извиваясь как змея и словно не замечая волочащихся за ней внутренностей.

Когда она в таком виде заглядывает в кабинку туалета к ничего не подозревающей жертве, Она спрашивает "Чем ты занимаешься? Можешь сказать, где мои ноги?". В этом случае надо просто спокойно ответить, что ее ноги находятся на железнодорожном переезде "Meishin Expressway", после чего призрак оставит вас в покое и уйдет искать ноги.

Ни при каких обстоятельствах не следует отвечать иным образом или молчать. Иначе Рейко оторвет ваши ноги или порежет вас напополам, чтобы оставить в таком же виде, как она.

Может показаться странным, что в Японии есть целый пласт паранормальных существ, населяющих именно туалеты. Кажется, что это просто какая-то национальная причуда, но на самом деле тут все связано.

"В Японском представлении ванная комната (с туалетом) действительно является особым местом в доме или ином помещении, где она находится. Оттуда есть выход в канализацию, что может символизировать портал и потусторонний мир. Каждый день туда вниз смывается вода, поэтому не кажется загадочным, что и оттуда в комнату может проникать что-то еще", – пишет исследователь Майкл Дилан Фостер, автор кники "Ёкаи: Загадочные существа японского фольклора".