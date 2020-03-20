Календарь: 20 марта – Международный день счастья

20.03.2020, 8:22, Новости дня

В 2012 году ООН провозгласило 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью признать важность счастья в жизни каждого человека.

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества. В связи с этим учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

ООН предлагает всем государствам-членам, международным и региональным организациям, а также гражданскому обществу, включая неправительственные организации и частных лиц, отмечать Международный день счастья соответствующим образом, в том числе путем проведения просветительских и тематических мероприятий.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты. Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan). Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан. Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

Также для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира, в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index).

Явление счастья изучается такими науками как философия, этика, психология, а также богословием. Физиологи изучают счастье в тесной связи с так называемыми «гормонами счастья» — эндорфинами, серотонином и дофамином. На протяжении тысячелетий тема счастья предоставляет широчайший простор для творчества поэтам, художникам, музыкантам, артистам. И, конечно, каждый человек, идущий по жизни со всеми ее радостями и заботами, обязательно постигает в пути свое неповторимое маленькое Большое Счастье.

События дня:

1792 г. – Национальная ассамблея Франции одобрила применение при казнях гильотины.

1933 г. – принято решение ЦК ВКП(б) «О строительстве Московского метрополитена».

1969 г. – в британском консульстве на Гибралтаре зарегистрирована женитьба Джона Леннона и Йоко Оно.

1992 г. – учреждено звание Героя Российской Федерации.

Именинники:

Анна, Евгений, Екатерина, Ксения, Мария, Надежда, Николай.

Родились:

Александр Городницкий (1933 г.) – российский бард.

Екатерина Стриженова (1968 г.) – российская актриса и телеведущая.

Фернандо Торрес (1984 г.) – футболист сборной Испании и мадридского «Атлетико».