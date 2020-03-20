Новороссийские десантники высадились на побережье Крыма

20.03.2020, 8:16, Новости дня

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках учений высадились на необорудованное побережье возле полигона Опук в восточной части Крыма, сообщили в Минобороны.

«В соответствии с замыслом учений десантники после высадки на участок необорудованного побережья стремительной атакой уничтожили обороняющегося противника и заняли выгодный рубеж», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

После этого десантно-штурмовые, танковые и артиллерийские части провели рейд в район полигона Опук, где состоялся этап боевой стрельбы с участием боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3, самоходных артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и гаубиц Д-30.

Позднее военные переместили пункты управления в безопасный район для подготовки к обороне морского побережья.

В учениях задействовано более 1,5 тыс. десантников и свыше 300 единиц техники, 15 самолетов Ил-76МД Воздушно- космических сил и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Напомним, в среду учения ВДВ начались в Крыму. Более 600 военнослужащих ВДВ десантировались на полигон Опук в ходе активной фазы командно-штабных учений.