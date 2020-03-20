Власти назвали причину появления сообщений о «пустых» полках

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20.03.2020, 8:16, Новости дня

Появление сообщений о «пустых» полках в российских магазинах связано с недостаточно оперативной выкладкой товаров, ситуация на потребительском рынке страны стабильна, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Абрамченко заявила, что «ситуация на потребительском рынке стабильна», и «для удовлетворения повышенного спроса образован ежедневный мониторинг поставок продовольственных и непродовольственных товаров», передает РИА «Новости».

Причина появления сообщений связана «с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях».

По ее словам, производства и запасов продуктов в РФ хватит даже для повышенного спроса. В частности, остатки зерна гречихи только в Алтайском крае составили 365 тыс. тонн, еще 22 тыс. тонн имеется в Орловской области. Запасы гречки есть и еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тыс. тонн.

«Еще 148 тыс. тонн риса-сырца имеется на складах сельскохозяйственных товаропроизводителей. В РФ собрано около 200 тыс. тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года», – отметили в пресс-службе заместителя председателя правительства.

Абрамченко также указала, что РФ входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире: «Только в 2019 году было произведено более 5 млн тонн мяса птицы и более 3,9 млн тонн свинины. За последние 15 лет потребление мяса и мясопродуктов выросло на 38%, до 76 кг на человека в год, в то время как мировое потребление мяса в мире не превышает 43 кг. И производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию».

Она сообщила также, что Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный пул поставщиков продуктов питания на случай срывов поставок. Ритейлеры перестраивают логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары, вызвавшие повышенный спрос.

«В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится с распределительных центров и складов поставщиков и производителей», – отметили в пресс-службе Абрамченко.

Кроме того, российские власти начали работу с регионами для реагирования на случай повышенного спроса граждан на товары – пока он наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге: «Органы власти в субъектах страны ориентированы на создание необходимых условий, чтобы все форматы торговли непрерывно имели возможность оперативно поставлять и выкладывать продукцию».

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, а на заседании коллегии Генпрокуратуры потребовал активно бороться с необоснованным повышением цен на продукты питания.

Между тем в правительстве потребовали сформировать продуктовые запасы в торговых сетях.

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