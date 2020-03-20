Названы сроки передачи флоту БДК «Петр Моргунов»

20.03.2020, 8:13, Новости дня

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» будет передан ВМФ в конце мая этого года, сообщил пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Сергей Михайлов.

«Все графики согласованы. В середине апреля будут завершены заводские ходовые испытания (ЗХИ). Затем продолжатся государственные испытания, которые частично проходили параллельно с ЗХИ. Передача корабля ВМФ РФ запланирована на конец мая», – передает ТАСС слова Михайлова.

«Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года.

Напомним, 25 мая 2018 года БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» был спущен на воду на заводе «Янтарь» в Калининграде.