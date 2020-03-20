Общество: Российские вирусологи готовят коронавирусу суровое испытание

20.03.2020, 8:13, Разное

Отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Это позволит ученым определить мутацию Covid-19, что важно при изучении вируса и разработки вакцины от него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Почему создание вакцины занимает так много времени?

Минздрав РФ в четверг объявил о том, что специалисты петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева полностью расшифровали геном коронавируса. В министерстве пояснили: полный генетический материал вируса был получен из материала инфицированного россиянина.

Комментируя это открытие, и.о. директора НИИ, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов подчеркнул: критически важно иметь возможность определить путь распространения коронавируса по территории РФ и его изменения. Слово «изменение» прозвучало неслучайно – дело в том, что вирус Covid-19 быстро мутирует. В настоящий момент в распоряжении ученых есть уже 127 геномов вируса, добытых из 17 стран. К примеру, геном, полученный от жителя бразильского Сан-Паулу, отличается тремя мутациями от оригинального штамма Wuhan-Hu-1 из китайского Уханя. Генетическая информация, полученная от российского пациента, «поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», отметил доктор Лиознов.

Открытие петербургских коллег приветствовал вирусолог, доктор медицинских наук Александр Альштейн. Эта информация вообще «может продвинуть нас к созданию вакцины». «Она в целом была уже известна, китайцы опубликовали формулу несколько месяцев назад. Но наш геном немного отличается – на один-два нуклеотида», – отметил Альштейн газете ВЗГЛЯД.

Также немаловажно, что в распоряжении наших вирусологов появился «расшифрованный» живой штамм Covid-19. Китайские коллеги, напомним, еще в январе передали РФ биомолекулярный код уханьского варианта коронавируса – но это была просто запись генетической информации. Но уже тогда специалисты из новосибирского ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступили к разработке вакцины.

Исследования – на контроле президента

В этот понедельник заведующий лабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов сообщил в эфире «Вестей»: первые 13 прототипов вакцин уже готовы и уже в июне их протестируют на лабораторных животных «с целью оценки их эффективности и безопасности». Российская биотехнологическая компания Biocad также сообщила о начале исследовательских работ. Планируется разработать три варианта вакцины, испытания на животных планируется начать раньше – уже в конце апреля.

О ходе разработки препаратов от коронавируса оперативно сообщают главе государства – о чем накануне сообщил сам Владимир Путин. Президент подчеркнул: он рассчитывает, что все будет сделано в обозначенные сроки. «У нас есть все шансы рассчитывать на то, что и в данном случае наши коллеги отработают с высокой эффективностью. И чем быстрее, конечно, тем лучше. Это касается и препаратов, предотвращающих заболевание, это касается и препаратов для борьбы с этим заболеванием, когда оно уже возникло», – сказал Путин.

Президент напомнил, как в случае с лихорадкой Эбола именно российская вакцина оказалась самой эффективной в мире и «реально внесла свой существенный вклад в борьбе» с заболеванием в Африке. «И это все специалисты, в том числе специалисты Всемирной организации здравоохранения подтверждают», – напомнил президент.

Экспериментальные препараты начали проверять на людях

Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что специалисты уже приступили к первому тестированию препаратов от коронавируса нового типа. Он не назвал конкретные страны, но, скорее всего, имел ввиду тот факт, что в США начались клинические испытания на людях. Первая инъекция на добровольце уже сделана, сообщило РИА Новости. Для испытания всего будет отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции с интервалом в 28 дней.

На этой неделе в китайской вирусологической лаборатории BSL-4, которая сейчас расположена в Ухане, сообщили о полученном разрешении тоже начать тестирование своего варианта вакцины на людях. Начат набор добровольцев.

«Фундаментально подходы к лечению и в США, и в КНР, и в других странах совпадают, но поиск вакцины и там, и там – это небыстрый процесс, – отметил газете ВЗГЛЯД врач Тимур Пестерев. – Обычно сначала вакцина испытывается на уровне культуры клеток, потом ее испытывают на животных и только потом на людях. Это традиционный вариант поиска вакцины к тому или иному вирусу». По мнению собеседника, «поскольку в Китае нашлось много добровольцев, дело может пойти быстрее».

Как предполагает Пестерев, добровольцев в КНР набрали из числа тех, кто уже так и так заразился: «Специалисты теперь смотрят, облегчается ли течение заболевания или же нет». Явным плюсом для китайских эпидемиологов стал обширный клинический материал. В провинции Хубэй, где расположен город Ухань, по состоянию на четверг насчитывается около 6,9 тысяч инфицированных.

Два варианта и четыре этапа создания вакцины

Скорее всего, на китайских добровольцах будут испытывать живую вакцину, содержащую ослабленные вирусы. В этом случае ослабленные возбудители, которые содержатся в вакцине, попадая в организм, стимулируют выработку антител. Но это лишь один из двух путей разработки препарата.

Второй путь создания вакцины – генная инженерия. Этот вариант предполагает: с помощью генных технологий в геном человека встраивается ген возбудителя, после чего клетка человека начинает синтезировать антитела к этому возбудителю. Открытие петербургских ученых поможет продвижению как раз по этому варианту создания вакцины.

«Когда говорят о расшифровке генома, речь идет о возможности создания генно-инженерной вакцины», – отметил вирусолог Альштейн. Но он тоже предупреждает: создание препарата таким путем – «долгая и непростая работа».

«Лично у меня нет точных данных о том, насколько хорошо коронавирус размножается в клеточных культурах. Но если он хорошо размножается, то проще сделать вакцину обычного типа, чем генно-инженерную», – констатировал доктор.

«Ее создавать довольно просто, – отметил Альштейн. – Надо вырастить культуру клеток в большом количестве, заразить эти клетки вирусом. Потом вирус собирают, фильтруют, инактибируют (убивают) формалином, добавляют гидрат окиси алюминия, испытывают и получается вакцина».

В любом случае, создание вакцины обычно делится на четыре этапа. На первом – эксперты изучают механизмы зарождения и развития болезни, а также ответной защитной реакций организма. На втором этапе исследуются биохимические и биофизические свойства возбудителя болезни, его рост в клетках, затем изучается развитие инфекции на животных и появление в крови животных антител в качестве реакции на вакцину.

На следующем – третьем этапе – ученым необходимо добиться стабильности действия вакцины на животных, при этом минимализировать вредные побочные эффекты. Только затем наступает четвертый этап – испытание на человеке. Как правило, – на тысячах волонтеров. «Вакцина должна пройти доклинические испытания, где определяется ее безвредность. Затем – клиническое испытание, там определяется ее эффективность. Только затем налаживается массовое производство вакцины», – отметил газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Сложности с вакциной обычного типа еще могут возникнуть на этапе массового запуска – требуется квалифицированное производство, добавил Альштейн.

«В РФ такие производства есть.

В частности, это Федеральный научный центр имени Чумакова близ подмосковного Внуково. Есть московский институт имени Мечникова, есть институты такого уровня и в Уфе, и в Томске», – перечислил эксперт.

С чем, похоже, придется смириться, так это с тем, что надежное оружие против Covid-19 появится нескоро. «Любое производство вакцины, у нас или за рубежом, оценивается в полтора–два – два с половиной – три года, – признал глава петербургского НИИ гриппа Лиознов. – Относительно самый быстрый процесс – сама идея и подготовка разработки вакцины. Затем начинается длительный процесс доклинических исследований на животных, и затем уже исследование уже на здоровых добровольцах. Это тоже займет время».