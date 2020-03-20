Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом
20.03.2020, 8:13, Новости дня
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом, сообщается в заявлении организации.
«Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться», – передает ТАСС сообщение Бисли.
Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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