 

Глава Всемирной продовольственной программы заразился коронавирусом

20.03.2020, 8:13, Новости дня

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заразился новым коронавирусом, сообщается в заявлении организации.

«Несколько часов назад я получил подтверждение после тестирования, что я заражен COVID-19. Я почувствовал недомогание на прошлых выходных после возвращения домой в США из официальной поездки в Канаду. Заблаговременно пять дней назад я принял решение самоизолироваться», – передает ТАСС сообщение Бисли.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.



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