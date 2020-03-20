Учёные из Бразилии разработали не пропускающий ультразвук материал

20.03.2020, 8:09, Разное

Органы слуха человека не способны регистрировать ультразвук, однако считается, что он может отрицательно влиять на организм, провоцируя ухудшение состояния здоровья. Группа учёных из Бразилии (Университет штата Пара) методом компьютерного моделирования создала образец инновационного материала, не пропускающего ультразвуковые волны.

К последствиям влияния ультразвука на человеческий организм специалисты относят головные боли, головокружение, тошноту и другие симптомы. Поскольку данные звуковые колебания на высокой частоте не различаются органами суха людей, то они не могут никак от них защититься. Учёные из Бразилии решили создать материал, способный поглощать ультразвук, что может обезопасить человека от вероятного вредного воздействия, которое пока лишь теория и не имеет научно обоснованного подтверждения.

При помощи компьютерного моделирования авторы проекта создали материал, пронизанный цепочками шарообразных гранул из карбида вольфрама и выстроенных им навстречу пластиковых гранул. Таким образом, учёным удалось получить поглотитель ультразвука. Профессор Мачадо считает, что разработка коллег имеет массу достоинств, в числе которых как эффективность и простота конструкции материала, так и низкие затраты на его изготовление.