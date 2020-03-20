Билл Гейтс рассказал о сроках пандемии при введении карантина

20.03.2020, 8:09, Разное

Билл Гейтс пояснил пользователям форума Reddit об эффективности карантина и сроках появления вакцины от коронавируса. Он вспомнил о своем письме от 2015 года, написанном в разгар лихорадки Эбола.

По мнению одного из основателей Microsoft, страна, которая введет карантин и будет иметь в достаточном количестве тесты, через 6-10 недель увидит спад числа заразившихся и получит возможность вернуться к нормальной жизни. Большое число больных в развитых странах Гейтс объясняет запоздалым введением карантинных мер и отсутствием массового проведения анализов.

Ситуация в развивающихся странах вызывает у него серьёзные опасения: там отсутствуют средства на «социальное дистанцирование» и плохо развита медицина. Сроком появления вакцины американский общественный деятель назвал полтора года, но при условии, что «все пойдет хорошо». Длительность связана с необходимостью всестороннего тестирования и изготовлением миллиардных доз препарата.

В своем, во многом ставшем пророческим, письме во время эпидемии лихорадки Эбола, которая была лично для него «сигналом», бизнесмен написал еще пять лет назад, что мир не готов встретиться со страшной болезнью, а каждая последующая будет смертоносней предыдущей. Тогда было множество погибших и вакцина, которую создали уже после прохождения пика эпидемии. Тем не менее, Гейтс призвал пользователей не поддаваться панике и сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.