Со спутника впервые отправили текстовое сообщение на смартфон на Земле

20.03.2020, 8:09, Разное

В конце февраля текущего года со спутника, запущенного на орбиту частной космической компанией Lynk, впервые в истории было успешно отправлено текстовое сообщение на смартфон на Земле. Для передачи SMS использовался гаджет, работающий на платформе Android.

По данным, обнародованным Lynk, сообщение на Землю передавалось с использованием технологии, запатентованной ранее компанией под названием «сотовая вышка на орбите». Изначально со спутника отправили одно SMS, а затем эксперимент повторялся, но уже с привлечением независимых наблюдателей.

Также разработчики сообщили, что ещё в первой декаде декабря минувшего года на пилотируемую космическую станцию на орбите Земли отправлялся 3-й испытательный груз. Для того, чтобы провести проверку технологий, космонавты МКС прикрепляли полезную нагрузку к грузовому аппарату Cygnus, находящемуся на внешней стороне орбитальной станции.

Подобный тест с передачей сообщения на обычное Android-устройство ранее никогда не проводился. Для того, чтобы получать SMS таким методом, требовалось наличие спутникового телефона либо специальное дополнительное оборудование для обычного смартфона. В дальнейших планах компании создание целой сети спутников, что поможет обеспечить пользователей сотовых сетей качественной связью.