Число жертв COVID-19 приблизилось к 10 тысячам

20.03.2020, 8:07, Новости дня

По последним данным, к настоящему времени в мире число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составило 229 328 человек, от вызванного им заболевания скончался 9 761 человек. При этом более 84 тысяч заболевших выздоровели.

В течение последних суток число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тысячи, число летальных исходов — на 997, передает "Интерфакс".

В частности, в Италии накануне было зафиксировано 3 404 смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии — на 427 больше, чем днем ранее. По числу жертв Италия превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3 245 человек. При этом число инфицированных в Италии достигло 41 036.

В Иране к настоящему моменту зафиксировано 18 407 случаев заболевания, 1284 человека скончались, в Испании – 17 147 случаев (767 умерших), в Германии – 10 999 случаев (умерли 24 человека), во Франции – 10 995 (372), в США – 10 442 (150), Южной Корее – 8 565 (91), Швейцарии – 2 772 (21), Великобритании – 2 626 (103), Нидерландах – 2 051 (58), Австрии – 2 013 (шесть), на территории Японии с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера – 1 648 (39), Норвегии – 1 423 (три), Швеции – 1 279 (10), Бельгии – 1 243(10), Дании – 1 057 (четыре). Менее 1 тысячи случаев заражения зафиксированы еще в 156 странах и районах мира.