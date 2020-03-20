 

Китай и Южная Корея поддерживают желание Японии провести Олимпиаду

20.03.2020, 8:07, Новости дня

Министр иностранных дел Китая Ван И и его южнокорейский коллега Кан Ген Хва поддержали решимость Японии провести летние Олимпийские игры в запланированные сроки – с 24 июля по 9 августа. Правительство Японии выступает против переноса Игр из-за коронавирусной инфекции.

Заявления глав МИД Китая и Южной Корее прозвучало на трехсторонних видеопереговорах глав внешнеполитических ведомств. Японский министр Тосимицу Мотэги сообщил о полной поддержке со стороны коллег. В ближайшее время пройдет видеоконференция министров здравоохранения трех стран.

Согласно информации ТАСС, в Японии более полутора тысяч случаев выявления вируса COVID-19. Зафиксировано 40 летальных исходов. Но в последнее время заболеваемость коронавирусной инфекцией пошла на спад.
 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Французского актера Ришара снова ждут в аннексированном Крыму

11.02 / В отставку ушла судья Верховного Суда Украины

27.02 / Скандальный капремонт: строители умудрились сделать хуже, чем было

03.02 / Гончарук: Одной из главных проблем экономики Украины является то, что деньги очень дорогие

06.03 / Путин поставил Москву в пример европейским столицам

13.02 / 10 самых популярных направлений для путешествий по России на 14 февраля

08.02 / В Крыму оценили планы Меджлиса привлечь Турцию к возвращению Крыма

05.02 / Великое возвращение Америки: Трамп обратился к нации

19.02 / Вопрос вкуса: в РПЦ объяснили поливание прихожан из шланга

08.02 / Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска