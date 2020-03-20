Из-за коронавируса Иркутск стал самым популярным направлением у российских туристов

20.03.2020, 8:07, Новости дня

Из-за коронавируса Иркутск возглавил список самых популярных направлений у российских туристов. Так как в ряде стран ограничили воздушное сообщение, путешественникам пришлось переключиться на внутренний туризм.

Самым заметным стало повышение проса на билеты в столицу Прибайкалья — продажи выросли почти на 50%. Также в числе в лидеров — Сочи и Симферополь. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск" со ссылкой на крупный сервис онлайн-бронирования.

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ГТРК "Иркутск"