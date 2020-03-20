 

Увезли после обморока: зараженный коронавирусом об ужасах болезни

20.03.2020, 7:54, Разное

Среди инфицированных оказался 39-летний британец. Помимо того, что он болен сахарным диабетом первого типа, теперь ему приходится бороться и со страшным вирусом.

По словам мужчины, все началось с появления мигрени и сильной боли в легких. Вскоре ему стало трудно дышать. Но в больницу он решил обратиться только после того, как неожиданно потерял сознание.

Сначала медики диагностировали грипп. “Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать. Сегодня очень больно просто дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон”, – поделился британец.

Прошло несколько дней, но его состояние не улучшилось. Мужчина снова отправился больницу. После очередной сдачи анализов у него обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

Сейчас британец находится на домашнем карантине вместе с членами своей семьи. Он тщательно следит за уровнем кислорода в крови. Если показатель упадет – срочно потребуется госпитализация, кислородная терапия и, скорее всего, интубация.



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