Роскачество назвало правила профилактики при обработке рук и гаджетов

20.03.2020, 7:53, Новости дня

Один из лучших способов профилактики коронавируса – тщательно мыть руки с мылом, информирует Роскачество, разъясняя, чем обрабатывать руки и как часто.

«Известно, что коронавирус передается при контакте рук с носом, глазами или губами. Один из лучших способов профилактики – тщательно мыть руки с мылом. Но чем обрабатывать руки и как часто – это вызывает много домыслов и мифов», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

«В интернете много рекомендаций о том, как правильно мыть руки, одна из них – от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Температура воды не имеет значения. Важную роль играет время и тщательность мытья. Желательно мыть руки не менее 30 секунд. Особенно нужно промывать пространство между пальцами, ногти и внутреннюю сторону запястья», – отметили в организации.

Эксперты указывают, что, если рядом нет мыла и воды, то можно использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60%.

«Все производители антисептиков выпускают свои продукты с различной концентрацией. Поэтому ученые из Института Пастера рекомендует использовать не менее 3-4 мл и тереть руки в течение минуты. При меньшем объеме и времени использования эффективность не гарантируется», – информирует Роскачество. Кроме того, гарантии нет, если антисептик наносить на грязные или жирные руки.

Что касается использования для дезинфекции водки, то ни ВОЗ, ни Центр по профилактике и контролю заболеваний США, ни российские службы по противодействию эпидемии не упоминают водку как одно из рекомендованных средств для профилактики Covid-19, отмечается в сообщении. Не доказана и эффективность домашних рецептов, в том числе на основе эфирных масел.

Эксперты обращают внимание, что рассадником микробов является и мобильный телефон, и в связи с тем, что коронавирус может оставаться на поверхностях в течение нескольких часов и даже дней, важно держать в чистоте свои девайсы и гаджеты.

«Проще всего тем, кто использует для своего смартфона пластиковые или силиконовые чехлы. Их можно тщательно мыть с мылом и оставлять сушить», – говорится в сообщении.

«Твердые поверхности смартфона (дисплей, клавиатура, корпус) можно протирать спиртосодержащими жидкостями с содержанием не менее 70% спирта (в том числе в составе может быть изопропиловый спирт). Сначала телефон или другой девайс желательно выключить, потом протереть и снова включить», – указывает Роскачество, не рекомендуя использовать хлорсодержащие отбеливатели.

В четверг в Стамбуле 15 человек умерли после отравления контрафактным алкоголем, при помощи которого они хотели обезопасить себя от коронавируса.