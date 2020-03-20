 

Цены на нефть растут более чем на 3%

20.03.2020, 7:53, Новости дня

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов, следует из данных торгов.

По данным на 7.30 мск, стоимость нефти Brent составляет 29,3 доллара за баррель, передает ТАСС.

Стоимость нефти сорта WTI растет на 5,13% – до 27,24 доллара за баррель.

Ранее стало известно, что нефтяные компании США собрались снизить добычу нефти. Кроме того, сообщалось, что американская сторона заговорила о введении санкций против РФ в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти.



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