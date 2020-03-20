Cаммит «Большой семерки» заменен на видеоконференцию

20.03.2020, 7:45, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса президент США Дональд Трамп отменит намеченный на июнь саммит лидеров «Большой семерки» в резиденции Кэмп-Дэвид и вместо этого проведет видеоконференцию, сообщают в Белом доме.

Решение принято на фоне того, как страны всего мира закрывают границы и вводят ограничения на перемещения с целью сдержать распространение вируса.

Ранее на этой неделе Трамп уже проводил видеоконференцию с лидерами G7 и планирует повторить этот опыт в апреле, мае и июне, когда в Мэриленде должен был пройти саммит.

Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу, также выполняющий обязанности «шерпы» по G7, уже проинформировал коллег об этом решении.

«Для того, чтобы каждая страна сосредоточила все свои ресурсы на борьбе с проблемами в сфере здравоохранения и экономики из-за COVID-19, и по поручению президента Трампа, директор Национального экономического совета и шерпа США по саммиту G7-2020 Ларри Кадлоу проинформировал своих коллег-шерп о том, что саммит лидеров «Большой семерки», который должен был пройти в июне в резиденции Кэмп-Дэвид, теперь будет проведен в формате видеоконференции», – сообщил официальный представитель Белого дома Джад Дир.

«Белый дом также уведомил других членов G7 о том, что для продолжения тесного сотрудничества президент проведет телеконференцию с другими лидерами в апреле и мае, как было сделано на этой неделе», – добавил он.

В Белом доме эту меру считают частью усилий по смягчению последствий вируса.

Обычно вместе с лидерами G7 на саммиты приезжают большие делегации, а со всего мира съезжаются журналисты, чтобы освещать это событие.

Трамп планировал посвятить саммит преимущественно экономике, оставив без внимания такие темы, как изменение климата. Изначально американский лидер хотел провести саммит на одном из своих курортов во Флориде, но впоследствии передумал после критики по поводу того, что это принесет ему финансовую выгоду.

В «Большую семерку» входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания.

Трамп вызвал недовольство у Европы тем, что ввел запрет на въезд ее граждан в страну, предварительно не уведомив европейских лидеров. Европа в последнее время является эпицентром распространения коронавируса.