Мнение: За целое состояние купил целлофановый пакет – два месяца копил на школьных завтраках

20.03.2020, 7:40, Разное

Миллениалам не понять. А при СССР я копил на школьных завтраках очень долго (фактически голодал – карманные деньги мне вообще никогда не давали), чтобы купить себе на “черном рынке” на Рижской (там была толкучка) сначала жвачки, а потом – пакет. Я увидел пакет, приехав за жвачками, и все – пропал. Он мне был нужен. Надо было брать. Жвачка стоила рубль у цыган на Рижской – “Дональд Дак”, а Турбо уже все 3 рубля. А пакет – 10 рублей. Зато с пакетом можно было ходить везде. И все видели, что ты крут.

Пакет должен был быть “забугорным” – и на нем или красивая деваха в джинсах или ковбой или популярная группа. Например, ABBA или “Битлы”.

Ранец у меня, конечно, был. Была и сумка для школьной обуви. И авоська – ходить за кефиром и картошкой. Но пакет!..

Короче говоря, я копил-копил, потом поехал на “Рижскую”, отвалил сэкономленные 10 рублей – и купил его. В школу не носил (там не одобряли “капиталистические штучки”, могли еще и фарцовку заподозрить – и потащить в детскую комнату милиции) – но если куда-то ехал вечером или по выходным, обязательно клал все в пакет. Кстати, взрослые дядьки тоже с такими пакетами ходили. Это потом ходить на работу с пакетом стало немодно, а тогда наоборот – пришел с пакетом, фирмач, крутой мен.

Ну и конечно, я поехал в секцию на Москворечье с пакетом, уложив в него кимоно. Пакет аккуратно повесил на вешалочку в раздевалке спортклуба (ящиков у нас не было), убрав в него одежду. А когда после тренировки по боксу вернулся в раздевалку, мой пакет с ковбоем кто-то увел, а одежду раскидал по лавке и по полу.

Было грустно. Укравшего пакет нашли. Заложили. Видели, как он его скручивал, вытряхивал мои шмотки и убегал. Он так обрадовался, этот мерзкий ворюга, что больше на бокс не ходил. А в секцию он приезжал до этого целые полгода из подмосковского Раменского, кстати. Так там и осел у него мой пакетик с ковбоем.

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