 

У Разумкова тест на коронавирус отрицательный – СМИ

20.03.2020, 7:40, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прошел тест на наличие коронавирусной инфекции, сообщил 19 марта агентству “Интерфакс-Украина” источник в парламенте.

“Спикер прошел тест. Результат отрицательный, он здоров”, – сказал собеседник агентства.

18 марта стало известно, что Разумкова, а также депутатов, которые контактировали с зараженным коронавирусом нардепом от группы “Довіра” Сергеем Шаховым, проверяют на наличие заболевания.

Шахов подтвердил, что после возвращения из-за рубежа у него выявили коронавирусную инфекцию, По его словам, он находится в самоизоляции и неплохо себя чувствует. Коронавирусом заразилась и его жена.

Нардеп прилетел в Украину 11 марта. После этого он не посещал сессии парламента, но присутствовал на заседании комитета по вопросам экологической политики 12 марта, а также участвовал в нескольких телевизионных программах.

11 депутатов Рады, которые были с Шаховым на заседании комитета, а также один бывший и два нынешних нардепа, которые контактировали с ним на телевизионных эфирах, самоизолировались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 19 марта в мире коронавирусом инфицировано более 222  тыс. человек, более 9 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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