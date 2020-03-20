В Италии для вывоза тел умерших от коронавируса привлекли армию

20.03.2020, 7:30, Новости дня

Для вывоза тел умерших от коронавируса в Бергамо привлекли итальянскую армию, сообщило издание Corriere Della Sera.

«(..) По темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, десять военных автомобилей отправились в путь в Модену и Болонью со своим печальным грузом историй, вырванных с корнем эпидемией, поставившей на колени целую провинцию», – приводит текст статьи РИА «Новости».

По информации издания, всего было вывезено 65 тел.

«Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни: сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60», – сообщило издание.

Всего в провинции от коронавируса погибли 553 человека.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение вируса.

В четверг Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса.

В качестве меры защиты от заражения коронавирусом РФ временно ограничила авиасообщение с Италией, Францией, Германией и Испанией, приостановила пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 199 случаев, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.