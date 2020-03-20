 

Lockheed Martin показал мультфильм об уничтожении российской техники

20.03.2020, 7:30, Новости дня

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin опубликовала ролик о работе подразделения Skunk Works, которое занимается наиболее секретными разработками.

Как пишет Defence Blog, в мультфильме показано уничтожение ракетного комплекса »Тополь-М» и прикрывающего его ЗРК С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

В ролике сказано, что цели ликвидировали с помощью крылатой ракеты, которая, в свою очередь, наводится при помощи истребителей, беспилотников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Ранее американский генерал Джон Рафферти в интервью Breaking Defense заявил, что разрабатываемая Lockheed Martin ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» якобы будет способна преодолеть российскую систему противовоздушной обороны (ПВО).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США бездоказательно хвастают победой над С-400.



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