 

В РФ начались испытания вакцины против коронавируса

20.03.2020, 7:30, Новости дня

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщили в ведомстве.

«В РФ для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

«При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных», – поясняет Роспотребнадзор

В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

Накануне и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, сколько времени может занять производство вакцины от коронавируса COVID-19. Тем временем российская компания Biocad начала разработку собственной вакцины против коронавируса.

Ранее российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Apple лишилась двух ключевых топ-менеджеров

17.02 / Элтон Джон расплакался из-за того, что вынужден прервать концерт

11.02 / В Германии зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

25.02 / Подписи в поддержку реновации в Можайском районе Москвы”ставят” младенцы и умершие люди — «Открытые медиа»

14.02 / Генпрокурор Барр заявил о «невозможности» выполнять свою работу из-за твитов президента

12.02 / В останках динозавра обнаружили следы болезни, которая встречается до сих пор

17.02 / Родина-мать с лимоном и навозный жук: Сбербанк извинился за обидную рекламу

16.03 / Таксист потратил миллион рублей пьяного клиента

06.02 / Китай снизит тарифы на импорт из США на 50%

02.02 / NZZ – одними заверениями в поддержке ущерб «заложнице Трампа» США не возместят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска