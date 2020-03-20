В РФ начались испытания вакцины против коронавируса

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20.03.2020, 7:30, Новости дня

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса, сообщили в ведомстве.

«В РФ для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ведомство уточняет, что экспертам удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа.

«При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo – на чувствительных лабораторных животных», – поясняет Роспотребнадзор

В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

Накануне и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, сколько времени может занять производство вакцины от коронавируса COVID-19. Тем временем российская компания Biocad начала разработку собственной вакцины против коронавируса.

Ранее российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса.



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