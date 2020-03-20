112 – Киев догнал Москву по уровню цен

20.03.2020, 7:18, Новости дня

В ежегодном отчёте Worldwide Cost of Living, в котором названы самые дорогие города мира, Киев догнал Москву и разделил с ней 86-е место. Как передаёт «112 Украина», возглавляют рейтинг Сингапур, Гонконг и Осака, тогда как самыми дешёвыми названы Дамаск, Ташкент, Алма-Ата, Буэнос-Айрес и Карачи.



Reuters

В рейтинге наиболее дорогих городов мира Киев за год поднялся на 22 позиции и занял 86-е место из 130 городов. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в ежегодном отчёте Worldwide Cost of Living.

Кроме того, Киев стал одним из самых быстрорастущих в цене городов за 2019 год. Также сообщается, что украинская столица «подорожала» отчасти благодаря рекордному урожаю зерна в стране в прошлом году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению украинской гривны по отношению к доллару.

Эксперты выяснили, что цены в Киеве поднялись после повышений минимальной зарплаты и быстрого роста реальной зарплаты, несмотря на общий невысокий уровень.

Параллельно с Киевом аналогичную позицию занимает Москва, которая поднялась со 102-го места на 86-е.

Самыми дорогими городами стали Сингапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк и Париж. Самыми дешёвыми — Дамаск, Ташкент, Алма-Ата, Буэнос-Айрес и Карачи.

Рейтинг основывается на данных, включающих в себя более 400 цен на 160 товаров и услуг (еда, напитки, одежда, предметы личной гигиены, домашнее хозяйство, аренда жилья, коммунальные услуги, образование, отдых) в 90 странах среди 130 городов.

Оценка также включает в себя валютные колебания, локальную инфляцию и прочие факторы.