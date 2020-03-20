SRF – массовый уход «на удалёнку» обрушил швейцарскую телефонную сеть

20.03.2020, 7:18, Новости дня

Из-за массового ухода сотрудников на удалённую работу швейцарская телефонная сеть Swisscom на некоторое время перестала работать, пишет SRF. Как сообщил сам оператор, был достигнут лимит пропускной способности. Местные политики до сих пор считают, что телекоммуникация — это рыночный продукт, а не критически важная инфраструктура наряду с электрической и водопроводной сетью, сетуют эксперты.

Работа на фоне эпидемии коронавируса. Для многих это означает удалённая работа. Тысячи людей часами сидят перед компьютером и часто ведут долгие телефонные переговоры. Это нагружает сеть. В понедельник телефонная сеть Swisscom на некоторое время перестала работать. Насколько стабильна швейцарская сеть, и способна ли она справиться с дополнительной нагрузкой, которая в ближайшее время никуда не денется. С репортажем Фабиан фон Альмен.

Удалённая работа. Новая реальность, в которой живут многие в этой стране. На солнышке или в комнате — очень удобно, но если неисправен телефон, работать становится трудно. Так случилось в понедельник. Сеть Swisscom была перегружена. В течение некоторого времени совершать звонки в стационарной и мобильной сетях было невозможно.

Фреди Кюнцлер — руководитель небольшого сетевого провайдера. Он пользуется услугами Swisscom и критикует компанию: вообще-то она должна была справиться с дополнительной нагрузкой.

ФРЕДИ КЮНЦЛЕР, руководитель init7: То, что люди работают удалённо, — это не оправдание. Другим провайдерам также пришлось иметь дело с увеличением количества звонков, но об этом никто не говорит, потому что всё работало.

Sunrise* пишет: «Пока что проблем с телефонной связью не было. Проблемы возникали только во время звонков с одного провайдера на другой». Для Swisscom это не первая большая неудача в этом году. Глава отдела информационных технологий в Swisscom Кристоф Эшлиман объяснил, почему произошла последняя.

КРИСТОФ ЭШЛИМАН, руководитель отдела информационных технологий Swisscom: Сеть была перегружена, как бывает с пробками на автострадах. К тому же при звонках из сети Swisscom в сеть Sunrise был достигнут предел пропускной способности. Из-за этого звонки не проходили. Теперь мы приняли меры и примем ещё. Ситуация уже сейчас существенно улучшилась.

С информационными же сетями проблем нет. В начале недели власти призвали граждан реже пользоваться услугами Netflix и схожих компаний. Сегодня же Федеральное ведомство по делам коммуникации (BAKOM) пишет: «Теперь же мы видим, что пропускной способности для передачи данных хватает и на фоне перехода многих на удалённую работу».

Очевидно, что в такие времена, как сейчас, телефонные сети играют ключевую роль. Политики должны это понять и начать действовать, заявил Маттиас Фингер, профессор инфраструктурной промышленности, который сейчас также работает из дома.

МАТТИАС ФИНГЕР, профессор инфраструктурной промышленности из федеральной политехнической школы Лозанны: Мы видим, что сеть Swisscom достигла своего лимита. На рынке отсутствуют стимулы для наращивания дополнительных мощностей на случай непредвиденных обстоятельств.

Что необходимо поменять?

МАТТИАС ФИНГЕР: Я, думаю, нужно сменить политические приоритеты. Телекоммуникацию нужно рассматривать не как рыночный продукт, а как критически важную инфраструктуру, наряду с электрической и водопроводной сетью.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.

* Швейцарский оператор мобильной связи (прим. ИноТВ).