Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон предстоит домашнее обучение

20.03.2020, 7:09, Разное

Престижная лондонская школа Thomas’s Battersea переходит на преподавание онлайн. Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта — продолжат свое обучение в домашних условиях.

Пандемия коронавируса внесла свое печальные коррективы и в жизнь юных наследников британского престола. Учебный год заканчивается для принца Джорджа и принцессы Шарлотты 26 марта, но покинули они школьные стены за неделю до этого. Руководство учебного заведения предложило забрать детей всем родителям. Тем же, кто не сможет это сделать в силу каких-либо причин, разрешено оставить учеников до последней даты.

Как пишет источник из окружения герцогов Кембриджских, они последовали рекомендациям и приняли решение самостоятельно позаботиться об учебе своих детей. Напомним, что несколько недель назад некоторых учеников этой школы поместили на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Члены королевской семьи также приняли меры по организации безопасности в связи с угрозой коронавируса. 93-летняя королева Елизавета II переехала в более спокойный Виндзорский замок вместе с мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Она отменила все весенние ежегодные мероприятия. Принц Чарльз и его супруга Камила отменили поездку по странам Европы, принцесса Беатрис во второй раз перенесла дату своей свадьбы.