 

Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон предстоит домашнее обучение

20.03.2020, 7:09, Разное

Престижная лондонская школа Thomas’s Battersea переходит на преподавание онлайн. Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Джордж и принцесса Шарлотта — продолжат свое обучение в домашних условиях.
Пандемия коронавируса внесла свое печальные коррективы и в жизнь юных наследников британского престола. Учебный год заканчивается для принца Джорджа и принцессы Шарлотты 26 марта, но покинули они школьные стены за неделю до этого. Руководство учебного заведения предложило забрать детей всем родителям. Тем же, кто не сможет это сделать в силу каких-либо причин, разрешено оставить учеников до последней даты.

Как пишет источник из окружения герцогов Кембриджских, они последовали рекомендациям и приняли решение самостоятельно позаботиться об учебе своих детей. Напомним, что несколько недель назад некоторых учеников этой школы поместили на карантин из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Члены королевской семьи также приняли меры по организации безопасности в связи с угрозой коронавируса. 93-летняя королева Елизавета II переехала в более спокойный Виндзорский замок вместе с мужем Филиппом, герцогом Эдинбургским. Она отменила все весенние ежегодные мероприятия. Принц Чарльз и его супруга Камила отменили поездку по странам Европы, принцесса Беатрис во второй раз перенесла дату своей свадьбы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Более 600 тысяч баллов в в AnTuTu: Lenovo готовит к выпуску геймерский смартфон

04.03 / Рэйв-группа Little Big начинает подготовку к конкурсу «Евровидение-2020»

03.02 / Гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой диагностировали рак груди

10.02 / Бренд Realme снизил цены на свои смартфоны в преддверии 14 февраля

02.02 / Звезда «Аритмии» Александр Яценко обвенчался с супругой Ксенией Ивановой

02.02 / Наука: Показания ЭЭГ головного мозга подскажут, помогут ли пациенту антидепрессанты

06.02 / Бари Алибасов: «Я не знаю размера пенсии, и кто её за меня получает»

11.03 / Мнение: СБ ООН одобрил договор с террористической организацией

10.02 / Принц Гарри несколько лет ходил к психотерапевту после смерти принцессы Дианы

17.03 / Мнение: Где мётлы, где лопаты, где?..

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска