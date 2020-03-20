 

В Лондоне мародеры начали грабить магазины

20.03.2020, 7:08, Новости дня

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкоголь, сообщило издание Daily Mail.

Издание констатирует, что многие супермаркеты британской столицы опустошены, жители покупают продукты про запас. Правительство Соединенного Королевства подчеркивает, что дефицита нет, и панически скупать еду не нужно. Напряженная обстановка спровоцировала несколько случаев разбоя, передает РИА «Новости».

 

Шесть мародеров попытались вынести из магазина алкогольные напитки под верхней одеждой. Охранники оказали сопротивление, чем лишь разозлили грабителей: банда сбежала, предварительно разбив витрину. Камера наблюдения зафиксировала факт разбоя, работники магазина вызвали полицию, которая арестовала виновников и подтвердила, что это не единичный случай. За последние дни было четыре задержания по аналогичным обвинениям.

Ранее оператор транспортной системы столицы Великобритании Transport for London сообщил о закрытии с четверга 40 из более чем 250 станций лондонского метро.



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