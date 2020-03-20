 

Власти Индии повесили четверых насильников спустя семь лет после вынесения приговора

20.03.2020, 6:54, Новости дня

В Индии в отношении четверых преступников привели в исполнение смертный приговор. Причем сделали это спустя семь лет после его вынесения. Мужчин повесили в делийской тюрьме за то, что в 2012 году они жестоко изнасиловали и избили студентку, причём она погибла.

Это дело считается одним из самых громких в современной индийской истории, массовые акции протеста парализовали Нью-Дели на несколько суток. Со вчерашнего дня в районе тюрьмы собрались сотни людей, которые требовали казнить преступников.

Дату казни много раз переносили, поскольку сторона защиты подавала прошения о помиловании, сообщает телеканал "Россия 24". Всего за несколько часов до казни Верховный суд отклонил последнюю попытку адвокатов подать апелляцию.



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